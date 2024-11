Un projet de giron, sauce jurassienne, récompensé par le Prix Jeunesse Jura

La société Jeunesse des Franches-Montagnes s’est vu attribuer vendredi dernier à Cinémont le Prix Jeunesse Jura 2024. L’État a décerné à son président une dotation de 5'000 francs pour le projet « d’organisation d’une première rencontre des sociétés de jeunesse de tout le canton afin de favoriser les échanges et de renforcer la cohésion sociale », concept qui n’est pas sans rappeler celui des girons de jeunesse connus notamment dans les cantons de Vaud et Fribourg. Le jury était composé de la ministre de l’intérieur Nathalie Barthoulot, la présidente du Parlement Pauline Godat, la députée suppléante au Parlement Francine Stettler, le député suppléant et maire des Genevez Anael Lovis ainsi que la déléguée à la promotion culturelle Marie-Luce Allimannn. Julie Milani et son projet littéraire en prose poétique « Meret-Oppenheim » qui thématise l’enfance aux côtés d’un parent en souffrance psychique a, elle, été récompensée du prix du public. Parmi les cinq projets finalistes en lice figuraient aussi l’initiative d’un cinéma d’été en plein air à Porrentruy, un parcours en extérieur composé de maisonnettes artistiques ou encore une expérience artistique immersive sonore et visuelle en lien avec le viaduc de St-Ursanne. /comm-jpi