Un renouveau confirmé pour le Marché paysan de Moutier

Le Marché paysan de Moutier est parvenu à trouver ses nouvelles marques. La manifestation connaîtra sa 27e édition ce samedi à l’ancien stand de la cité prévôtoise. Elle réunira 36 exposants venus principalement de l’Arc jurassien et qui vendront leurs produits ainsi que leurs articles issus de l’artisanat. C’est quatre de plus que l’an dernier. Une tente a ainsi été installée à l’entrée pour les accueillir. Les incontournables du Marché paysan de Moutier sont maintenus comme le traditionnel pot-au-feu à 5 francs, la visite de saint-Nicolas ou encore les sonneurs de cloches.

Le groupe de travail en charge de l’organisation a connu des changements l’an dernier. Il compte cinq nouveaux membres sur neuf qui ont repris les rênes de la manifestation. Sa responsable, Jessica Lüthi-Tobler, note que l’édition 2023 du Marché paysan de Moutier s’est très bien passée et que l’ensemble du comité s’est montré très motivé. Elle souligne également que le public s’est montré satisfait. « On a remarqué que c’était vraiment une demande et on nous l’a dit, ça s’est vraiment exprimé », relève Jessica Lüthi-Tobler.