Une salle d’étude va ouvrir ses portes à Delémont

Delémont s’apprête à ouvrir une salle d’étude. Le lieu situé à la route de Porrentruy et propriété de la Ville sera mis gratuitement à la disposition des étudiants et apprentis dès le 9 décembre prochain. Cette réalisation fait suite à l’acceptation par le Conseil de ville, ce printemps, d’une motion de Leïla Hanini (PS).

Delémont va donc emboîter le pas à Porrentruy, qui dispose d’une telle salle d’étude depuis fin 2022. Le lieu doit permettre de travailler et réviser seul ou en groupe. Il sera ouvert dans un premier temps pour une période test de six mois. Des portes ouvertes seront organisées le samedi 7 décembre prochain, de 10h à 12h. La ville évoque une salle qui présente de nombreux avantages : centralité, accès facilité, taille des locaux adaptée et équipements existants. Elle sera disponible tous les jours de 7h à 22h, y compris pendant les week-ends, les jours fériés et les périodes de vacances. Une inscription sera nécessaire pour s’y rendre. L’accès se fera au moyen d’un badge électronique à recevoir contre paiement d’une caution de 30 francs. Il s’agira également de signer une charte d’utilisation de cette salle d’étude.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement de Delémont. /comm-rch