AgriJura ne relaie pas l’appel à manifester de Révolte agricole suisse

Pas d’appel direct à la protestation mais pas de contre-indication non plus : c’est ainsi qu’AgriJura se situe par rapport à la manifestation prévue mardi prochain à Berne. Le mouvement Révolte agricole Suisse qui est né au début de l’année sur les réseaux sociaux remet la compresse. Il appelle, avec divers comités de Suisse alémanique, à manifester pacifiquement le 3 décembre devant le siège de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), situé dans la banlieue de Berne. Pour Révolte agricole Suisse, les revendications émises début 2024 – soit d’avantage d’estime, moins de bureaucratie, davantage de stabilité et des prix équitables - ne sont pas assez prises au sérieux par la Confédération. Le directeur d’AgriJura, François Monin, indique que la faîtière cantonale des agriculteurs partage ces préoccupations mais laisse la liberté à ses membres de participer ou non à la manifestation de mardi prochain, sans relayer l’appel à la mobilisation de Révolte agricole Suisse. Il relève que cette position a été adoptée en concertation avec le mouvement en question. « Nous nous concentrons sur les objectifs tangibles pour éviter des coupes dans le budget agricole 2025 aux Chambres fédérales et dans le crédit-cadre agricole pour 2026-2029 », souligne François Monin. Le directeur d’AgriJura précise toutefois que « mettre un coup de pression » pour rappeler que la situation actuelle de l’agriculture n’est pas satisfaisante « n’est pas contre-indicatoire ».