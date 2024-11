L’Église réformée du Jura accepte le statut de paroisse transfrontalière pour Moutier

L’assemblée de l’Église réformée du canton du Jura a adopté la convention pour l’intégration de la paroisse de Moutier en tant qu’entité transfrontalière dès 2026. Elle s’est prononcée en ce sens samedi dernier par 18 voix et 2 abstentions lors de sa séance qui s’est tenue à Delémont. La votation faisait suite à celle des assemblées de la paroisse de Moutier et de l’Église réformée bernoise qui avaient déjà validé cette solution. La paroisse de Moutier pourra donc continuer à fonctionner avec les villages des environs qui font toujours partie du canton de Berne et poursuivre ses collaborations avec les autres paroisses de la région. Elle bénéficiera, par ailleurs, de cinq représentants à l’assemblée de l’Église réformée du canton du Jura qui a procédé à des modifications en ce sens de sa Constitution. La convention sur la paroisse réformée de Moutier doit encore être ratifiée par le Gouvernement jurassien et son homologue bernois. /comm-fco