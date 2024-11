Pas de changement pour l’expo de crèches à Moutier, mais des projets

L’expo de crèches revient pour une 14e édition au Pavillon N16 à Moutier. Cette année, Giovanni Resta et l’association Monde de la Crèche – Crèche du monde présentera 380 crèches mettant en scène la natalité. L’exposition multiculturelle ouvrira ses portes du 7 décembre au 12 janvier, de 15h à 18h. Les groupes sont priés de s’inscrire au 032 493 47 27, ou par mail à cette adresse.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse, l’association a également abordé l’avenir de l’exposition et sa volonté de la pérenniser. Pour cela, deux aspects majeurs sont nécessaires. Dans un premier temps, il faudrait trouver des bénévoles qui assureraient la relève, conscient que le comité prend de l’âge. Le deuxième élément concerne les infrastructures. L’exposition avait déjà retrouvé quelques fois des locaux depuis sa création en 2009. C’est seulement depuis 2021 que l’exposition prend place au Pavillon N16 dans le quartier des Laives. Le bâtiment appartient à la Ville et elle le prête gratuitement à l’association pour son exposition. Un problème pour Giovanni Resta, car le montage et le démontage constant abîment les crèches. De plus, l’objectif de Monde de la Crèche – Crèche du monde, c’est de pouvoir rendre l’exposition permanente. Il faudrait ainsi avoir pouvoir acquérir le Pavillon. Sauf que la zone des Laives figure dans différents projets qui sont en gestation. Il faut donc pouvoir inclure l’infrastructure qui accueille actuellement l’exposition dans les projets. /tbu