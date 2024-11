L’AJC coupée momentanément dans son élan

C’est un modèle qui porte ses fruits mais qui se retrouve freiné dans son élan. L’AJC, l’association jurassienne des communes s’est professionnalisée. Il y a une année l’assemblée a accepté de modifier ses statuts en ce sens. Puis a suivi la création du poste de secrétaire général, unique salarié de l’ACJ. Ce nouveau mode de fonctionnement doit permettre de mener à bien certains dossiers de manière plus efficace. Et cela fonctionne. C’est le constat fait mercredi soir à Glovelier lors de l’assemblée générale de l’AJC. Devant les maires présents, la ministre Rosalie Beuret Siess a salué la professionnalisation de l’association. « Je constate que l’AJC a trouvé ses marques. Elle est désormais un partenaire crédible et efficace de l’État », s’est réjouie la ministre, prenant pour exemple le dossier complexe de la péréquation financière liée à l’arrivée de Moutier. Un avis partagé par le président de l’AJC Lionel Maître, qui a cependant émis quelques réserves. Notamment en raison de l’absence depuis octobre du secrétaire général pour des raisons de santé. « Comme il s’agit du seul salarié de l’association, cela remet tout en cause, ce sont les élus qui portent les dossiers, un peu le week-end, un peu le soir, mais pas de manière idéale. Nous avons trouvé une solution transitoire avec l’aide d’une secrétaire communale, mais ce n’est pas une solution pérenne. » Lionel Maître qui a assuré à l’assemblée que l’AJC allait réagir pour « commencer 2025 en confiance. »





Le Tour de Romandie 2026 dans le Jura ?

En fin de séance, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler a annoncé la constitution d’un groupe de travail au niveau cantonal qui se penchera sur un éventuel passage dans le Jura du Tour de Romandie cycliste en 2026. La course pourrait arriver à Moutier, puis repartir de Delémont. Un clin d’œil à l’arrivée de la cité prévôtoise dans le canton du Jura la même année. Selon Philippe Eggertswyler des contacts ont déjà été pris avec le président du Tour de Romandie qui s’est montré favorable à l’idée. Le groupe de travail présidé par Jean-Claude Salomon sondera prochainement les communes pour jauger de l’engouement populaire et décidera ensuite de continuer ou non le projet. /tna