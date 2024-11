La réforme de l’école secondaire soulève des questions et des craintes

De profonds changements pour certaines matières

Certaines matières disparaissent de la nouvelle grille horaire, telles que le latin et l’italien qui se trouvent remplacés par un nouveau cours intitulé « langues et civilisations » qui engloberait aussi l’espagnol et des notions de grec. Ce cours n’existe pas actuellement dans le Jura, son contenu reste donc à définir.

L’autre révolution touche le domaine des sciences où plusieurs matières se retrouvent réunies sous un nouvel intitulé. Dans le système actuel, on retrouve par exemple en options la distinction entre les mathématiques appliquées, le laboratoire de sciences et techniques ou encore les travaux pratiques de biologie. Tout cela se retrouve désormais sous une seule dénomination « TP maths & sciences naturelles » avec un volume d’heures enseignées réduit, notamment pour les classes de 9e et 11e.





De nombreuses craintes et questions au sein du corps enseignant

La phase de consultation qui s’est terminée fin octobre a donné lieu à énormément de remarques et de questionnements nous a confirmé le syndicat des enseignants jurassiens (SEJ) ainsi que le ministre en charge de la formation, Martial Courtet.