La résistance romande contre La Poste trouve des échos dans le Jura

La commune des Breuleux a également décidé de rejoindre l’Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux de poste. Son office est menacé et le maire, Renaud Baume, entend lutter contre un tel projet. Il souligne aussi que les Franches-Montagnes ne compteraient plus que deux bureaux de poste, soit à Saignelégier et au Noirmont, si l’office de son village devait fermer ses portes. Selon lui, « c’est clairement insuffisant ». Renaud Baume se montre également très critique sur une éventuelle solution d’une filiale en partenariat avec un commerce local. « Ce sont des métiers de crève-la-faim », tempête le maire des Breuleux qui avance un montant de « 1'000 francs » par mois donné par La Poste et qui estime que « personne ne gagne sa vie avec ça ». La Poste ne commente pas le chiffre articulé par Renaud Baume. Elle indique que « les rémunérations des partenaires font l’objet d’accords commerciaux confidentiels » et qu’elle leur verse « une indemnité qui couvre les coûts avec un montant de base fixe et une rémunération au chiffre d’affaires et à la pièce ». Le géant jaune précise encore que « la rémunération a augmenté depuis le début de l’année 2024, face à l’évolution générale des prix ».