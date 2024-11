Le Jura bernois se mobilise pour une tradition agricole ancestrale

C’est un article du «Blick» qui a mis le feu aux poudres en juillet. Dans le quotidien suisse, une Tramelote accusait, la commune du Jura-Bernois de ne rien faire contre les feux agricoles illégaux. En réponse à la polémique, les autorités forestières ont procédé à des ajustements réglementaires la semaine dernière.

Selon la Chambre d’agriculture du Jura-Bernois, ces modifications alourdissent le quotidien des agriculteurs de la région. La CAJB a lancé une pétition pour demander la modification de ces révisions. « Ces petits feux sont surveillés, les agriculteurs savent ce qu’ils font. Il y a justement une réglementation derrière qui se doit d’être respectée », pointe Daniela Allemann-Gerber, secrétaire générale de la Chambre d’agriculture du Jura-Bernois.





Plus de paperasserie

Les conditions d’allumage de feux ont donc été durcies il y a peu. Désormais, il est demandé aux agriculteurs de conserver le bois ou de se servir de machines pour l’évacuer. Pour les agriculteurs, ces nouvelles mesures sont bien trop risquées. Les machines, souvent inadaptées aux pâturages boisés, risqueraient d’endommager les sols et la végétation locale, mais aussi de perturber la biodiversité. Les engins entraîneraient également des coûts supplémentaires pour les exploitants agricoles, déjà confrontés à une pression économique croissante. «Je me suis tourné vers des corps de sapeurs-pompiers dans la région en leur demandant s’ils devaient intervenir régulièrement et ce n’est vraiment pas le cas», ajoute Daniela Allemann-Gerber.