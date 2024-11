Ateliers de micromécanique et d’électronique rénovés

Les ateliers de micromécanique et d’électronique de la Division technique (DIVTEC) du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) ont fait peau neuve. Les locaux fraîchement rénovés à Porrentruy ont été présentés jeudi après-midi lors d’une partie officielle, en amont des portes ouvertes qui se tiendront vendredi et samedi. Le ministre jurassien de la formation a souligné dans son discours l’importance des métiers de l’industrie. Martial Courtet s’est notamment adressé aux apprentis en leur disant qu’ils étaient des ambassadeurs de ces métiers.

Construit en 1972 et agrandi en 1988, le bâtiment baignait un peu dans son jus et nécessitait des rénovations, qui se montent à environ 1,4 millions de francs. Le système d’aération (les 36° étaient parfois atteints en été dans les ateliers d'électronique), le sol et l’éclairage ont notamment été refaits, explique le directeur de la DIVTEC, Claude Maître.