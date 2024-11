Une belle édition pour le Mois du doc’

Le Mois du doc’ a connu une édition 2024 couronnée de succès. Le festival itinérant du film documentaire a réuni plus de 1'000 spectateurs du 2 au 24 novembre. C’est plus du double que lors de la précédente cuvée, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié ce jeudi. Le Mois du doc’ s’impose, par ailleurs, au-delà de la région et a attiré des spectateurs venus de Neuchâtel, du canton de Vaud, du Valais et de France voisine. La manifestation a été marquée cette année par plusieurs temps forts comme la projection de la création originale « Jura Super8 » et la venue du réalisateur de renom Frank Pavich à Cinémont, à Delémont. /comm-fco