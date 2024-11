Armer l’enfant contre le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire est un fléau. En 2023 et selon l’enquête PISA, près de 20% des enfants de 15 ans ont avoué avoir subi des moqueries. Un phénomène tristement répandu et qui peut mener à de véritables drames. Mercredi, la thérapeute française Emmanuelle Piquet a fait salle comble à St-Imier. La spécialiste de la thérapie brève de l’Américain Palo Alto a distillé sa méthode et ses conseils devant une salle comble composée essentiellement d’enseignants et de parents. Son approche, Emmanuelle Piquet la concentre sur l’enfant victime, un enfant qu’il s’agit d’armer pour faire face à cette situation difficile. Le changement est notamment induit par l’échange, les questions, la prescription d’actions concrètes et non l’écoute passive. L’entourage joue bien sûr un rôle majeur, mais il ne s’agit surtout pas de s’ériger en garde du corps entre le harcelé et le harceleur. « Ce pourrait être une réaction normale de la part d’un parent qui veut protéger son enfant. Mais le résultat risquerait d’être totalement contre-productif », avertit-elle.