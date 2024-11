Face aux incivilités, la GiveBox à Moutier déménage

La GiveBox déménage. Le cabanon actuellement installé sur la place de l’ancien Stand pour permettre les dons et les échanges d’objets sera déplacé dans le secteur de la Sociét’halle, indique ce vendredi la municipalité de Moutier par communiqué. En accès libre depuis cinq ans, le cabanon subi régulièrement des incivilités. Malgré les informations des autorités, des utilisateurs « contournent la finalité de ce lieu d’échange en déposant des objets qui ne sont plus utilisables ou qui n’ont rien à faire à cet endroit », précise le Conseil municipal. Chaque semaine, environ 800 l de déchets non conformes sont évacués de la GiveBox.

Le Conseil municipal espère que ce nouvel emplacement « incitera à davantage de respect ». /comm-gtr