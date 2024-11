Ouestrail cherche un nouvel équilibre pour les transports publics régionaux

Conserver et développer des transports publics de qualité avec moins de moyens, c’est un travail subtil dont l’équilibre a été mis à mal par le dépassement de 14 milliards de francs annoncé jeudi par l’Office fédéral des transports pour mettre en œuvre l’offre ferroviaire 2035.

Pour Ouestrail, c’est l’avenir du rail en Suisse romande qui est menacé. L’association demande une contrexpertise et le réexamen des normes et des standards. « Ça n’est pas normal que les estimations aient doublé », s’exclame le président de l’association et conseiller national neuchâtelois, Damien Cottier.