Un job de « rêve » pour Leïla Hanini

Leïla Hanini prendra ses nouvelles fonctions lundi. L’habitante de Moutier a été nommée pour succéder à Angela Fleury comme nouvelle déléguée à l’égalité entre femmes et hommes. Une fonction qu’elle a toujours envisagée, nous a-t-elle confié dans « La Matinale » ce vendredi, et son objectif est clair : être proche de la population. « C’est un rêve de petite fille qui se réalise, mais plus qu’un rêve, c’est aussi un honneur de pouvoir travailler pour le canton et pour les gens », explique-t-elle.