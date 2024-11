Marché paysan de Moutier, une recette à succès

C’est le samedi matin, aux alentours de 5h30 – 6h du matin, que les marmites militaires sont allumées. A l’entrée de l’ancien stand, l’odeur saisit les papilles. Dans la cuisine, le froid de la veille a laissé place à la chaleur humide des cuves qui parfume les locaux d’une odeur de pot-au-feu. Pascal Tobler, qui surveille la préparation aux côtés des cuisiniers, soulève un couvercle sous lequel on aperçoit les morceaux de viande. « C’est une tradition de cuire la viande dans ces vielles marmites de l’armée », confie-t-il. En 27 éditions, s’il y a une chose qui n’a pas changé, c’est bien le prix du pot-au-feu, « il est à 5 francs » précise Mélanie Freiburghaus. La recette semble séduire, « les gens adorent et c’est pour ça qu’ils reviennent chaque année », ajoute la jeune femme. Si l’on ne connait pas le nombre de repas servis, une chose est sure : à la fin il ne reste plus une miette de ce pot-au-feu. /vfe