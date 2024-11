Patience avant la vaccination contre la langue bleue

Le vaccin contre le sérotype 3 de la langue bleue est bel et bien arrivé dans les cabinets des vétérinaires. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a autorisé son utilisation depuis la mi-octobre. Pourtant les campagnes de vaccination n’ont pas encore commencé. Dans le Jura, 260 cas, surtout des bovins et des ovins, ont été recensés depuis fin août. Plus de 20% des exploitations sont ainsi touchées. Si le moucheron, vecteur du virus, n’est plus actif en hiver, les symptômes peuvent apparaître quelques semaines après la contamination, comme une baisse de la production laitière, des avortements, ou encore la mort de l’animal infecté.

Le président de la Société des vétérinaires jurassiens explique que les doses sont arrivées dans les cabinets depuis deux semaines, mais l’OSAV recommande d’attendre les mois de janvier à mars. « On espère avoir une immunité qui couvre la période de printemps, été, automne 2025 », indique Grégoire Theubet. Des périodes où le moucheron sera plus actif. D’autres pays européens ont déjà utilisé ce vaccin qui semble porter ses fruits. Toutefois, « on a des inconnues concernant la durée d’immunité et la protection des années futures ». Là aussi, les retours des campagnes de vaccination en France, par exemple, seront importants pour formuler les recommandations sur la suite à donner. Le praticien de Courgenay précise aussi qu’un autre sérotype de la langue bleu pourrait toucher la région depuis le sud. Il serait alors pertinent de vacciner contre les sérotypes 3 et 8 en même temps. Par contre, le second vaccin n’est pas encore disponible.