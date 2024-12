Des médecins aux manettes d’un Airbus A320

Quand des médecins testent leur capacité dans un cockpit, ça finit parfois par un crash. Jeudi, une trentaine de membres du personnel soignant du Réseau de l’Arc avaient rendez-vous à Delémont, dans les locaux d’Air Fly Sim, un simulateur de vol d’un Airbus A320. C’est la société jurassienne FormaSim qui a mis sur pied des ateliers de simulations médicales. Ainsi les praticiens du Jura bernois ont essayé de faire atterrir un avion. Le médecin référent chez FormaSim, et qui est aussi engagé à la REGA explique que l’aéronautique est en avance sur le domaine médical pour la gestion du facteur humain. Luc Lavanchy précise que « tout ce qui a été développé dans l’aéronautique pour la sécurité des pilotes et des voyageurs, ce sont des techniques qui ont été transférées au domaine médical. Dans le domaine des soins aigus, ça fait une dizaine d’années qu’on a repris ces outils d’analyse du risque et ces outils de gestion des ressources humaines de l’aéronautique pour les appliquer à la prise en charge hospitalière. »