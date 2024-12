Un dos d’âne devra être corrigé à Saulcy

Le dos d’âne situé à l’entrée de Saulcy depuis Glovelier pose bel et bien problème. L’ouvrage devra être corrigé par l’entreprise qui l’a réalisé. Il ne correspond pas au projet élaboré par le Service des infrastructures (SIN). Le canton a, en revanche, validé l’autre ralentisseur qui a été construit en direction de Lajoux. Le dos d’âne problématique a surpris de nombreux automobilistes depuis son installation sur la route cantonale au début de l’automne. Certains conducteurs ont même rapporté des dégâts à leur véhicule.

Le Service des infrastructures a ainsi mené une analyse de la géométrie de la bosse. Il en est ressorti que le dos d’âne n’est pas conforme au projet élaboré par le canton. La bosse est un peu plus haute et moins arrondie que prévu, selon Jacques Riat du Service des infrastructures. Le canton n’a donc pas réceptionné l’ouvrage et demandé à l’entreprise concernée de refaire le ralentisseur en question. Les travaux devraient encore être réalisés cette année si les conditions météorologiques le permettent.

En ce qui concerne les dégâts causés à certaines voitures, l’Etat n’envisage pas de dédommagements sachant que chaque automobiliste est tenu d’adapter sa conduite aux conditions de la route. /alr