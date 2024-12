Dvořák au menu du Chœur de chambre jurassien

Antonin Dvořák sera au programme du nouveau concert du Chœur de chambre jurassien. L’ensemble vocal présentera la messe en Ré majeur du compositeur tchèque. Il se produira du 20 au 22 décembre, d’abord à Erschwil (20h), dans le canton de Soleure, puis à l’église à Courroux (20h) et au temple à Porrentruy (17h). Il sera accompagné à l’orgue par le Jurassien Loïc Burki. « C’est une messe qui est très rarement exécutée. Elle a de belles sonorités et de belles lignes avec des éléments dansants », relève le chef. Mark Kölliker se réjouit de proposer cette œuvre au public de la région.

Une petite trentaine de chanteurs seront mobilisés pour ce concert, dont une poignée proviennent des Hautes écoles de Bâle, Zurich et Lugano. Mark Kölliker, lui-même professeur de direction chorale, met un point d’honneur à accueillir des étudiants pour les former. « Ce sont des étudiants en chant solo, en direction de chœur et direction d’orchestre et ils vont pouvoir diriger partiellement pendant les concerts ». Lors des répétitions, Mark Kölliker va aussi distiller son savoir-faire. Il estime également que le Chœur de chambre jurassien profite de la présence de ces jeunes pour progresser en étant confronté à d’autres manières de diriger. « C’est toujours très enrichissant ». /ncp