James Blunt se produira au Lakelive

James Blunt, Pegasus, Milky Chance, Carrousel ou encore Patent Ochsner à l’Expo Park de Nidau. Ils fouleront tous les scènes du festival Lakelive entre le 31 juillet et le 9 août 2025. Les organisateurs ont annoncé mardi les vingt-huit premiers artistes qui se produiront. Cinq soirées thématiques sont prévues : latino, urban, pop, swiss et « Best of Bienne ». Cette dernière est une nouveauté pour l’édition 2025 et sera dédiée aux artistes régionaux. « On a ici dans la région beaucoup de talents et de très bons musiciens », explique Lukas Hohl, co-organisateur du Lakelive. Cette soirée se tiendra le 31 juillet, soit au début du festival et à une date importante. Un des grands moments sera la collaboration de Caroline Alves et Irina Mossi. Les deux artistes préparent un concept unique pour le Lakelive.