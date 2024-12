Une rupture qui l’amène à incendier sa maison

Une maison qui part en fumée sur fond de conflit conjugal. C’était le 7 août 2023, en soirée. Un homme a bouté le feu à son habitation dans un quartier résidentiel de Moutier. Plus d’une année après les faits, son procès s’est ouvert ce mardi devant les juges du Tribunal Jura bernois-Seeland. C’est au départ une histoire de séparation entre un homme et une femme. Et très vite un conflit, principalement en lien avec les pensions alimentaires qu’il aurait dû verser à son ex-épouse, mère de ses enfants. Dans les mois qui ont suivi le clash, des menaces ont fusé. Il lui promet de lui « pourrir la vie » selon les termes qui figurent dans l’acte d’accusation. L’escalade emmène le prévenu jusqu’à cet ultimatum qu’il pose à sa femme le soir du drame. Dans un message, il lui laisse cinq minutes pour renoncer à la copropriété de la maison, aussi pour revoir à la baisse ses prétentions financières. Sans quoi il brûlerait tout. Elle avertit la police, mais c’est trop tard. A l’arrivée des forces de l’ordre, la bâtisse toute entière est la proie des flammes. Le prévenu avait au préalable arrosé les pièces de diesel et d’alcool à brûler. Selon le Ministère publique, il avait pris toutes les dispositions pour que rien ne puisse empêcher le feu de se propager. Le prévenu doit répondre d’incendie intentionnel, d’injures, de menaces et de tentative de contrainte. Le verdict du tribunal est attendu pour jeudi après-midi. /oza