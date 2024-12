Les arbres qui bordent Stockmar vieillissent

Il n’y a pas que le collège Stockmar qui vieillit. Les arbres qui bordent le complexe scolaire bruntrutain souffrent également du temps qui passe. Le Municipalité de Porrentruy annonce ce mercredi dans un communiqué que plusieurs platanes donnent aujourd’hui des signes de faiblesse. Aucun risque imminent n’a été détecté, rassure la Municipalité. Mais par mesure de précaution, étant donné la proximité avec l’école et le passage de nombreux élèves, la Ville a décidé de temporairement fermer l’accès à deux trottoirs et à un parking. Une expertise externe sera mandatée pour définir les mesures à prendre. L'exécutif de Porrentruy indique toutefois qu’il est très probable que plusieurs arbres doivent être abattus et remplacés. La Municipalité indique également dans son communiqué la nécessité « du rajeunissement et de la diversification des essences dans le but d’éviter un dépérissement soudain de tout un secteur. » Ce travail est en cours sur plusieurs sites de la commune. /comm-tna