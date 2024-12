Plusieurs emplois biffés à Manor Food Delémont

L’heure des dernières Fêtes de Noël a sonné pour Manor Food à Delémont. Le rayon alimentation de l’enseigne va fermer ses portes au plus tard le 4 janvier prochain. Manor annonce également plusieurs licenciements. Ce sont des « considérations économiques et la demande des clients » qui ont poussé à rompre l’exploitation du rayon « alimentation » du magasin de Delémont, nous a indiqué une porte-parole de Manor. Malgré nos sollicitations, l'enseigne n’a pas souhaité communiquer les détails des chiffres de vente. A ce jour 10 personnes sont employées à Manor Food. Selon la porte-parole, une solution a pu être trouvée pour 3 d’entre-elles. En ce qui concerne les locaux, la configuration actuelle du sous-sol du magasin sera inchangée après janvier prochain ; les rayons décoration et aménagement intérieur resteront en place. Quant à l’avenir de l’espace occupé par l’alimentation, Manor reste flou et ne donne pas de précisions. Manor ne fait également aucune mention de potentielles menaces sur l’avenir de son magasin de Delémont. /mmi-tna