Ropiane revient sur scène après un entracte de 13 ans

Pierre-André Rossé, alias Ropiane, responsable du Laaf-Théâtre à Courtételle, est aussi et avant tout artiste. Il y a plus de trente ans, il montait sur les scènes jurassiennes dans la peau et les habits de Caroline, une dame de 80 ans, un peu mégère mais avec un regard averti sur notre monde fou.

Après un grand entracte qui a duré 13 ans, Ropiane décide donc de remonter sur les planches avec « Le retour de Caroline ». Son personnage n’a rien rien perdu de sa folie réalise un tour du monde, surtout dans le but d’éviter que ses neveux mettent la main sur ses économies. Jean-Claude Boillat, ami de longue date, signe la mise en scène de ce spectacle.