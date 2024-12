Fahy veut accueillir des familles

Plusieurs communes jurassiennes cherchent à attirer des familles, gage d’un développement. Mais pour y parvenir, il faut encore proposer des solutions de logements attractifs. À Fahy, par exemple, la commune n’a plus de terrains à bâtir et les maisons à vendre dans le centre ancien sont difficiles à rénover. La commune ajoulote va pourtant présenter un projet porteur d’avenir, lundi prochain, lors de la prochaine assemblée communale. Et c’est grâce au départ des gardes-frontières qu’une solution se profile. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ne loge plus son personnel dans ses propres bâtiments à Fahy et ainsi quatre maisons mitoyennes sont vides depuis cinq ans. Ces logements, rénovés dernièrement, se trouvent dans le quartier résidentiel des Combattes et comportent trois chambres à coucher, des places de parking, un garage et des extérieurs. « On cherche à attirer des jeunes dans le village, jusqu’à maintenant le village vieillit », explique Philippe Christinaz. Fahy détient effectivement un des taux les plus élevés d’habitants de plus de 65 ans du canton. Le maire estime que le manque d’offre de logements constitue l’une des raisons du départ des jeunes.

La commune, qui a un droit de préemption sur ces quatre maisons mitoyennes, a convenu avec la Confédération d’un prix de 800'000 francs, sans compter les frais notariés. Le maire précise encore que cet achat ne va pas peser sur les finances communales, puisque Fahy va ainsi augmenter son patrimoine financier. /ncp