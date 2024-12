Mobilisation générale des pompiers francs-montagnards pour le Téléthon

Les pompiers des Franches-Montagnes se mobilisent en masse en faveur du Téléthon. Dans le district, les quatre sections taignonnes du Service d’Incendie et de Secours (SIS) donnent rendez-vous à la population les 6 et 7 décembre pour contribuer à la lutte contre les maladies génétiques rares. Les SIS Franches-Montagnes Ouest, Est, Centre et La Courtine proposent six événements distincts à Saignelégier, aux Breuleux, aux Bois, au Noirmont, aux Genevez et à Montfaucon. Le Téléthon vit cette année sa 37e édition, et l’implication des pompiers pour la bonne cause est aussi l’occasion de présenter leur matériel et leurs missions. « Cela permet aux gens de se rendre compte que le métier de pompier a évolué et que ce n’est plus que du feu », indique Silver Frésard. L’inspecteur du district des Franches-Montagnes pour les pompiers jurassiens ajoute que la population vient « volontiers soutenir le Téléthon et faire des dons. »