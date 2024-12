Organisation après l’incendie de Grandval

L’association des Petites familles s’organise. La maison qui accueille des enfants à Grandval a été la proie des flammes mercredi après-midi. Les sept personnes qui se trouvaient dans la bâtisse ont toutes pu sortir et n’ont pas été blessées. Au lendemain de ce drame nous avons souhaité prendre des nouvelles des habitants de la maison. « Les enfants sont très chamboulés. Pour eux, c’était leur lieu de vie. C’est une partie de leur vie, voire une grande partie de leur vie qui part en fumée. Émotionnellement c’est compliqué. Pour nous, c’est aussi un choc et on est triste. (…) Au niveau physique tout le monde va bien, donc c’est ça qui est l’essentiel », nous a confié Nathan Hänni, le directeur de la Petite Famille de Grandval.