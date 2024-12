« Rivière » reçoit le Prix Opale de Delémont-Hollywood

« Rivière » récompensé du Prix Opale jeudi soir. Le film franco-suisse a reçu la distinction du jury des jeunes de Delémont-Hollywood à Cinémont à Delémont, en présence d’un « parterre enthousiaste » de plus de 250 personnes, indique le festival. Le long-métrage réalisé par le franco-suisse Hugues Hariche a notamment été salué pour sa « magnifique cinématographie » exprimée à travers son « grain, ses couleurs, le cadrage et l’ambiance lumineuse ».

« Rivière » a été en partie tourné dans la patinoire de Saignelégier et mobilisé plusieurs artistes et techniciens de la région. La jeune cinéaste jurassienne Pauline Jeanbourquin, boursière de la FARB , a assisté à la réalisation du film et participé au repérage ainsi qu'au casting. L’œuvre sortie en salle il y a un peu plus d’une année a également vu les premiers pas de deux jeunes hockeyeurs dans le monde du cinéma. Till Clémence et Tom Nappiot, juniors du HCC, ont tourné aux côtés de l’actrice française Flavie Delangle . Tous deux étaient présents lors de la remise du Prix Opale.





« Une belle affluence » pour les Scolaires

Les projections scolaires de Delémont-Hollywood se terminent ces jours. Le festival signe une « belle affluence » avec plus de 6'880 élèves inscrits et plus de 500 accompagnants. Une preuve que l’événement est « bien ancré dans le paysage scolaire et culturel », se réjouissent les organisateurs. Les Scolaires ont organisé environ 200 projections dans huit cinémas du Jura et du Jura bernois.

Delémont-Hollywood a également mené une opération pour susciter l’intérêt du grand public, sous la forme d’un programme dépliant remis aux classes de la Vallée de Delémont et parfois muni d’une place de cinéma. L’objectif est notamment d’encourager les parents à accompagner leurs enfants dans une salle obscure pour pouvoir en discuter ensuite ensemble.

Le festival organise deux autres soirées prochainement. Le documentaire intimiste « Roger, mon frère » de Jean-Vital Joliat, réalisateur jurassien installé au Québec, sera projeté le dimanche 8 décembre à 20h30 au cinéma La Grange à Delémont. Une soirée ciné discussion organisée avec la Fondation O2 et Appel d’air a lieu le mercredi 11 décembre dès 18h à Cinémont, autour du film « Le sens du chaos ». L’entrée est gratuite et ouverte à tous. /comm-jad