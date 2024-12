Brigandages et extorsions en Ajoie : auteurs interpellés

Fin de cavale pour trois individus suspectés d’avoir commis des brigandages et des extorsions le mois dernier en Ajoie. Les malfrats âgés respectivement de 27, 19 et 18 ans ont été interpellés ce lundi par les autorités françaises et seront placés en détention provisoire.

Le 26 novembre, trois individus ont suivi un véhicule jusqu’au parking d’une entreprise à Porrentruy. Munis d’une arme à feu, ils se sont fait remettre la voiture et ont pris la fuite. Le lendemain, les malfrats ont abordé une personne qui effectuait un retrait à un bancomat à Boncourt. Toujours avec une arme à feu, ils se sont fait remettre le code de la carte bancaire, ont retiré de l’argent et se sont enfuis à pied en France voisine. Le 30 novembre enfin, encore à Boncourt, les trois individus se sont fait remettre un véhicule et le code d’une carte bancaire dans une station-essence, sous la menace d’une arme à feu. Ils ont ensuite pris la fuite en France.

Selon le Ministère public jurassien – qui a collaboré avec la police jurassienne et les autorités françaises – les premières investigations ont permis de découvrir que d’autres cas de brigandages contre des voitures ont été commis en France à la même période, potentiellement par les mêmes individus. Les auteurs ont été identifiés et auraient agi ensemble sur douze cas depuis le 21 novembre dans le Jura et dans cinq départements français. La poursuite pénale diligentée par la justice jurassienne a été déléguée aux autorités françaises. /comm-rch