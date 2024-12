Histoire et fiction pour aborder la lutte contre la place d’armes aux Franches-Montagnes

Une période houleuse de l’histoire du Jura et des Franches-Montagnes retracée dans un roman. Vincent Wermeille a publié son livre « PLACE D’ARMES » aux éditions D+P. En mêlant faits historiques et fiction, l’ouvrage s’intéresse au combat contre le projet de place d’armes dans le district taignon initié dans les années 1960. Il a été présenté par son auteur, l’ancien maire de Saignelégier, ce vendredi à la ferme Sous-la-Côte. Le lieu, où débute le roman, est hautement symbolique puisque la bâtisse, installée sur la parcelle de quelque 300 hectares qui devait accueillir la place d’armes, a été incendiée en juillet 1963 par le FLJ, le Front de libération jurassien. « C’est à partir de cet incendie que s’est constitué un comité d’action contre la place d’armes aux Franches-Montagnes. Et l’action du FLJ a donné une résonnance nationale et, finalement, la Confédération et le Canton de Berne ont commencé à se poser des questions par rapport à leur projet », explique Vincent Wermeille, dont les grands-parents avaient une ferme non loin de Sous-la-Côte et où il passait ses vacances étant enfant.