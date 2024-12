Lionel Frésard : « Nez Rouge, c’est une histoire de gens qui aide les gens et j’aime ça »

Les bénévoles de Nez Rouges arpenteront les routes de la région dès ce vendredi soir. Les traditionnelles opérations de fin d’année démarrent ce week-end. L’association a pour but de ramener les gens chez eux sains et saufs avec leur véhicule. Pour cette édition 2024 de l’opération Nez Rouge Jura, le parrain est le comédien Lionel Frésard. Il était l’invité de « La Matinale » ce vendredi pour en parler. « C’est une histoire de gens qui viennent en aide à d’autres gens et je trouve que cette démarche est belle », explique-t-il, lui qui rêve de voir ce type de démarche s’étendre sur le reste de l’année.