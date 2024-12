Nouvelle formule pour le tournoi scolaire de football 2025

C’est une formule qui a pour ambition de satisfaire le plus grand nombre. L’édition 2025 du tournoi scolaire de football présentera une nouveauté, mais uniquement valable pour les écoles secondaires du canton. Le canton du Jura indique dans un communiqué transmis vendredi que désormais, un tournoi qualificatif sera organisé dans chaque district, avant la finale cantonale qui aura lieu un jour différent. L’arbitrage sera effectué par les enseignants et enseignantes d’éducation physique et sportive. A noter que pour le tournoi des élèves de l’école primaire reste inchangé.

Cette nouvelle formule doit permettre de garantir la sécurité des élèves durant le tournoi, alors que l’édition 2023 du tournoi avait révélé plusieurs problèmes de discipline et de non-respect des règles, indique le communiqué. Elle doit aussi permettre à tous les élèves intéressés de prendre part à la compétition. Car en 2024, pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés l’année précédente, les établissements secondaires ne pouvaient enregistrer que 6 équipes maximum dans le tournoi qualificatif. /comm-tna