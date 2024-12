Une rencontre pour améliorer l’entente en vieille ville

La question de l’animation en vieille ville de Delémont a fait l’objet d’une rencontre entre la ville, l’Association vieille ville et les tenanciers de l’établissement La New Bayerische. La séance s’est tenue à la suite de réclamations d’habitants par rapport aux nuisances sonores liées à l’organisation d’animations, selon le communiqué de presse transmis vendredi. Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer la situation pour les riverains sans entraver les commerçants. Les autorités communales vont notamment demander la rénovation des portes et fenêtres qui laissent passer le bruit. « Un autre axe est celui de la mise en place de mesures de suivi et de surveillance de l’établissement que les tenanciers doivent poursuivre, et qui doit être mené par tous les établissements en général ». /comm-ncp