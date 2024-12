L’heure de dévoiler l’éventail artistique des cantons du Jura et de Berne

Si différences il y a, elles sont assez fines, précise Julien Berberat. Certaines institutions travaillent par exemple avec des thématiques comme guide général. Le Kunstmuseum Thun a longtemps eu la volonté de montrer des artistes dont les œuvres couvrent la question du paysage, de la montagne et du lac. Cette inspiration prend sa source à la fois dans la situation géographique du centre d’art, mais également de ses collections déjà existantes et de son identité culturelle.





Il faut bien gagner son pain

Au total, sur les plus de 500 dossiers envoyés, 217 candidatures sont sélectionnées. L’occasion pour les artistes régionaux de présenter un état des lieux du travail qu’ils ont réalisé toute l’année. Une nouveauté à signaler pour cette édition 2024 : la Cantonale Berne Jura rémunèrera les participants à hauteur de 250 francs pour chacun d’entre eux et de 300 francs pour ceux qui exposent dans deux institutions. Des sommes loin d’être astronomiques mais qui respectent la limite budgétaire du projet et qui pourraient augmenter à l’avenir. « Du point de vue du comité de la Cantonale, les artistes investissent du temps et de l’énergie pour proposer des œuvres, ils doivent au minimum recevoir un montant symbolique », exprime Julien Berberat. Cette mesure tenait à cœur à l’association et s’inscrit dans une volonté « politique » d’équité, car auparavant, ils n’étaient défrayés que pour leurs coûts de transport.

Même si les artistes revendiquent un salaire depuis longtemps, c’est en partie depuis la pandémie de Covid-19 que cette problématique et l’ampleur de la précarité se sont visibilisées, d’après le Président de la Cantonale Berne Jura. « La rémunération du monde artistique est sur le point d’entrer dans la norme. Les artistes ne sont plus d’accord de travailler gratuitement et ils ont raison! » Même si cette légitimité n’est plus à démontrer, de nombreuses institutions sont tenues de manière bénévole. Les artistes en Suisse sont aussi nombreux. « C’est toute la chaîne qui doit disposer de davantage de moyens pour pouvoir rémunérer les artistes convenablement », regrette Julien Berberat.