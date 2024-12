Le Marché de Noël de St-Ursanne en deux temps

L’ambiance de Noël s’est emparée de St-Ursanne, malgré une météo pas forcément au rendez-vous. Le Marché de Noël a démarré samedi pour s’achever ce dimanche à 19h dans les rues de la cité médiévale. La manifestation a vécu sa 26e édition. Elle s’est à nouveau tenue sur un seul week-end, alors qu’elle s’était étalée sur deux fins de semaine l’an dernier. Pas moins de 120 marchands étaient présents cette année. La journée de samedi a été marquée par des conditions météo compliquées avec la pluie qui s’est invitée sur St-Ursanne. La journée de dimanche a été plus favorable et a permis de rattraper le déficit de fréquentation de la veille. La présidente du comité d’organisation évoque ainsi « une belle édition ». Bernadette Altermath estime ainsi que la fréquentation totale est « conforme à celle d’il y a deux ans ». Le Marché de Noël de St-Ursanne est gratuit et la manifestation doit équilibrer ses finances grâce à la location des emplacements par les artisans et à des sponsors. Selon Bernadette Altermath, cela devrait être le cas cette année. La présidente du comité d’organisation relève que les charges fixes liées à la location des cabanes ou encore à l’électricité sont importantes. Elle précise toutefois que la manifestation n’a pas de soucis financiers et que le budget est bien géré, « de manière à pouvoir retomber sur nos pieds ».