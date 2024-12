« 2xNoël » remet ça

Un soutien concret aux ménages les plus démunis : c’est le principe de l’action 2xNoël de la Croix-Rouge. La population est invitée à confectionner des colis contenant des produits d’hygiène et des denrées non périssables. Les paquets pourront être déposés dans les bureaux ou filiales partenaires de la poste entre le 24 décembre et le 18 janvier. Les colis seront redistribués ensuite par la Croix-Rouge suisse et ses associations cantonales, parmi lesquelles la Croix-Rouge jurassienne. Les bénévoles de l’antenne jurassienne remettront environ 10 tonnes de marchandises à près de 600 foyers en février et mars.

Pour bénéficier de ce geste de solidarité, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 décembre, par téléphone au 032 465 84 06 ou par e-mail. Il est également possible de commander un colis en ligne sur le site de l’action. /comm-lad