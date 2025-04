« Ils font vivre notre commune » - Service de l’urbanisme

Coup de projecteur sur les employés communaux de notre région. Comme un mardi sur deux (7h15), « La Matinale » met en lumière les personnes qui font vivre nos communes dans l’ombre du monde politique. Cette semaine, on se rend du côté de Haute-Sorne avec le chef du service de l’urbanisme pour la commune fusionnée, Richard Hulmann. Il nous parlait de ses différentes tâches du quotidien. « Le but est de coordonner les dossiers avec le monde politique et vulgariser toute la technicité des domaines que je traite pour que le politique ait toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions », explique l’habitant de Bassecourt. L’urbanisme est un domaine vaste qui touche autant à l’aménagement du territoire, à la protection contre les crues, aux bâtiments ou encore à l’énergie.