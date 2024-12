La cession de Stockmar comme dernier gros dossier de l’année

La cession du Collège Stockmar sera le dernier gros dossier sur la table du Conseil de Ville de Porrentruy cette année. Le législatif tiendra ce jeudi sa dernière séance au cours de laquelle seront aussi élus le ou la président(e) et vice-président(e)s. La cession du Collège Stockmar au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) pour sa rénovation reste néanmoins le principal point à l’ordre du jour. Le Conseil de Ville avait initialement décidé en 2021 de céder le bâtiment à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, mais il est finalement apparu que le SIDP était plus à même techniquement de réaliser le projet.





« On a entendu les maires et les délégués »

Le prix de vente s’élève à un million de francs, et la municipalité accordera un droit de superficie gratuit durant 50 ans, au lieu des 30'000 francs annuels perçus jusqu'ici. Au vu du montant de la rénovation, 30 millions de francs, qui a gonflé après la découverte de quelques mauvaises surprises, les maires ajoulots demandaient un geste. « On a entendu des maires et délégués que la Ville de Porrentruy devait faire encore des efforts sur le prix final jugé trop cher au vu d’un projet déjà très ambitieux. C’est donc une réponse à ces attentes, aussi par rapport au prix de location demandé à ces communes depuis plusieurs années. Mais on n’a pas voulu descendre le prix du bâtiment sous le million de francs, car c’est la valeur qu’il a au bilan », explique le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler.