La chute du régime de Bachar Al-Assad aussi célébrée à Porrentruy

La chute du régime de Bachar Al-Assad a été célébrée dans la liesse en Syrie ce dimanche, mais aussi dans la région. La fête a battu son plein au restaurant syrien Le Damasson, à Porrentruy. Les personnes qui se sont réunies ont fait part de leur soulagement de voir la dictature tomber et espèrent à présent l’avènement d’un pays démocratique, libre et ouvert. « Maintenant, on dit que le 8 décembre est le nouveau jour de la fête nationale en Syrie ! », clame Mouhammed Alomari, le patron du Damasson.

Pour les ressortissants syriens, l’émotion était ainsi à son comble. « On avait perdu l’espoir ces dernières années. La journée de dimanche a donc été exceptionnelle. Des fois, des petits miracles arrivent ! », raconte Mouhammed Alomari. Reste que les rebelles qui ont fait chuter le régime ont été affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique dans le passé. « Le changement sera un défi pour les Syriens. Nous voulons maintenant une vraie vie politique. Changer un dictateur pour un autre, ce n’est pas notre idéal ni notre rêve. Nous devons y croire », affirme Mouhammed Alomari. « Ce qui me fait plaisir maintenant, c’est que les Syriens ont retrouvé la liberté de parole. C’est la première fois que nous pouvons faire part de nos opinions librement. C’est un premier pas, mais il y a beaucoup de choses à changer », ajoute-t-il.