La situation en Syrie décryptée par un professeur de l'UniNE

La chute de Bachar Al-Assad plonge la Syrie dans l’inconnu. Un demi-siècle de règne sans partage du clan Al-Assad a pris fin dimanche à Damas. Aujourd’hui, de nombreuses questions émergent. Le nouvel homme fort du pays, Abou Mohammad Al-Jolani, leader du groupe rebelle HTS, est un ancien djihadiste. C’est donc un ex-membre d’Al-Qaïda qui se présente comme favori pour remplacer un dictateur. La chute de Bachar Al-Assad est-elle réellement une libération pour le peuple syrien ?

« Le régime de Bachar Al-Assad est responsable de la torture de ses opposants et de massacres de masse depuis 2012. Mais il y a une certaine incertitude. On ne sait pas si on va vers le meilleur ou le pire », explique Jordi Tejel, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Neuchâtel et spécialiste du Moyen-Orient.

Une autre crainte est de voir un scénario semblable à celui de l’Irak : « Après la chute de Saddam Hussein, il y a eu une guerre civile qui a duré au moins quatre ans. On se demande si, en Syrie, ce sera également le cas », ajoute Jordi Tejel.