Le centime de l’eau delémontain ne reviendra pas au Nicaragua

Delémont ne versera pas le centime de l’eau au Nicaragua. L’enveloppe d’environ 10'000 francs ne sera pas octroyée cette année en raison de la situation politique dans le pays d’Amérique latine. Le Conseil communal l’indique dans sa réponse à une question écrite de l’UDC Dominique Baettig qui sera traitée lundi soir au Conseil de ville. L’exécutif souligne que la mesure a été convenue avec le Groupe Nicaragua. L’association delémontaine mène depuis 35 ans des actions humanitaires dans la ville de La Trinidad, en collaboration avec le comité local de l’ONG nationale Movimiento Comunal Nicaragüense.

Le Conseil communal précise que la situation politique actuelle ne permet plus de mener des actions d’utilité publique dans le pays. Ce dernier se trouve sous un régime autoritaire, imprévisible et hostile à toute ingérence étrangère. Les organisations non gouvernementales n’ont plus le droit de faire travailler leur personnel dans le pays grâce à un financement provenant de l’étranger. Le montant récolté par le biais du centime de l’eau, qui est prélevé auprès de la population delémontaine, ne sera ainsi pas versé cette année. Il sera affecté au fonds de soutien de promotion de l’eau, souligne l’exécutif. La situation sera réévaluée l’an prochain en fonction de l’évolution du contexte politique. /alr