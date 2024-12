Malgré les critiques, les écopoints de Haute-Sorne donnent satisfaction

Un bilan positif pour les écopoints à Haute-Sorne, malgré des dents qui grincent parfois. Le maire de la commune Eric Dobler a fait le point lundi soir lors de la dernière séance du Conseil général de l’année. Il a parlé de « résultats positifs » et d’un « système qui fonctionne bien », même si les bennes sont parfois saturées. Interpellé par l’élu du Centre Olivier Boillat lors des questions orales, Eric Dobler a déclaré que des ajustements ont dû être menés, notamment à cause de surcharge. A ce titre, une machine pour compacter le carton a été installée à Courfaivre et les heures de vidange ont été adaptées, notamment dans la perspective des fêtes de fin d’année. Le maire a ajouté que « les incivilités sont rares ». Celles-ci sont d’ailleurs punies via des amendes : « Le montant de 215 francs a été fixé pour toute utilisation hors des heures d’ouverture », souligne Eric Dobler qui ajoute que des adaptations ont eu lieu dans certains cas. L’élu indique encore qu’il n’est pas prévu dans l’immédiat de revoir le règlement des amendes. Celles-ci sont dissuasives, le nombre d’incivilités ayant diminué considérablement ces dernières semaines : « Depuis trois semaines, on ne constate plus qu’une incivilité par semaine », indique Eric Dobler.