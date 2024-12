Feu vert à un budget qui s'améliore à Val Terbi

La capacité d’autofinancement de la commune fusionnée grimpe à 990'000 francs, soit 140'000 francs supplémentaires. Les investissements pour l’année prochaine se montent à 2,3 millions, après déduction des différentes subventions. Parmi les principales enveloppes se trouve l’assainissement de l’école primaire du village à Vicques et la rénovation de plusieurs routes, dont celles de Rochefort et Geneveret. « Notre capacité financière ne nous permet pas d’investir autant chaque année. Là, il y a un grand projet pour rénover une école pour 1,8 million, donc on a été obligé, mais on va revoir ça à la baisse pour une moyenne entre 1 et 1,5 million comme on en a l’habitude », explique le maire de Val Terbi Claude-Alain Chapatte. Globalement, les autorités se veulent positives, grâce à une fortune de 2,03 millions de francs fin 2023 et à une réserve de politique budgétaire de 2,3 millions. Elles souhaitent toutefois rester prudentes au vu du ralentissement économique que subit l’industrie dans la région. La quotité d’impôt reste inchangée à 2.20 points, tout comme les taxes communales.





Augmentation de l’effectif de la Maison de l’enfance

Le Conseil général a aussi accepté d’augmenter les ressources humaines de la Maison de l’enfance qui accueille désormais 170 enfants. Il a approuvé la création de 3,05 EPT pour porter l’effectif total à 14,05 EPT. Cette hausse est justifiée par l’ouverture de l’UAPE à Corban, l’extension des horaires d’accueil, la hausse du taux de remplissage et la prise en charge des enfants à besoin spécifiques. /emu