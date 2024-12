Le Jura met en route sa promotion de l’économie circulaire

L'encouragement à l’économie circulaire est en marche dans le Jura. Suite à la modification de la loi sur les déchets par le Parlement, le Canton annonce ce mardi le lancement à venir de trois appels à projets entre 2025 et 2027, dont le premier sera officiellement lancé le 22 janvier prochain lors d’une séance d’information organisée à StrateJ à Delémont. Pour concrétiser sa démarche, il dispose d’une enveloppe de quatre millions de francs issue du fonds cantonal de gestion des déchets. Ce montant « ne pèsera pas sur le budget de l’Etat », précise le communiqué. Le processus doit permettre de soutenir financièrement des initiatives dans les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’économie circulaire citoyenne. Il veut promouvoir des projets qui respectent les limites planétaires en assurant un cycle de production fermé et un allongement maximal de la durée de vie des produits.

Le Canton ajoute que le réseau « Re ! », qui rassemble les acteurs de l’économie circulaire citoyenne, est en cours de constitution. Un questionnaire en ligne a d’ailleurs été lancé. Ces résultats permettront de mieux connaitre les perceptions et les pratiques des Jurassiens en matière d’économie circulaire et d’ainsi « orienter les actions futures en fonctions des besoins identifiés », note encore l’Etat. /comm-nmy