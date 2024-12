Le PCSI du district de Porrentruy sous une seule et même bannière

Les sympathisants PCSI du district de Porrentruy s’unissent en vue des élections cantonales de 2025. Réunis vendredi dernier en assemblée à Grandfontaine, ils ont décidé de se rassembler sous une seule et même bannière, celle du PCSI du district de Porrentruy. Dans un communiqué transmis mardi, le nouveau comité indique que « le destin de l’ensemble du District doit être défendu d’une seule et même voix, au-delà des petites querelles locales. » C’est Gladys Udry Léchenne qui prend la présidence du comité et Pascal Henzelin la vice-présidence. Le PCSI du district de Porrentruy indique qu’il communiquera durant le 1er trimestre 2025 son programme en vue des élections cantonales du mois d’octobre. /comm-tna