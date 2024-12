Nicola Thibaudeau garde l’industrie dans le cœur

L’industrie régionale et son savoir-faire sont à choyer, insiste Nicola Thibaudeau. L’affaire de toutes et tous, hommes et femmes. La mixité au travail tient d’ailleurs fortement à cœur à la future ex-directrice qui, dans son parcours, n’a pas trop souffert de son statut de femme. Sa crédibilité, elle l’a gagnée par ses actes, sur le terrain. «