Proche-Orient : « On peut être heureux et inquiet », estime Jean-Daniel Ruch

« Chercher à comprendre Israël et Palestine » : c’est le titre de la conférence-discussion qui se tient ce mardi soir à Delémont. L’ancien ambassadeur de Suisse en Israël et habitant d’Eschert Jean-Daniel Ruch évoquera la situation au Proche-Orient. Invité de « La Matinale », il a évoqué, comme piste de résolution du conflit, « la reprise de négociations sérieuses sur une solution à deux États, une perspective qui parait assez lointaine aujourd’hui », admet-il. « Il faut mettre ensemble les gens de bonne volonté des deux côtes, et il y en a », ajoute-t-il. « Le rôle de la Suisse, c’est de garder le cap, les principes », ajoute encore Jean-Daniel Ruch. L’actualité est riche au Proche-Orient : dimanche, le régime de Bachar Al-Assad a chuté au profit des rebelles en Syrie. « On peut être très heureux quand on voit ces images de prisonniers qui sont libérés, quand on voit la liesse de tous les gens qui ont souffert (…) On peut aussi être inquiet parce que l’opposition n’est pas du tout unie. La question, maintenant, c’est est-ce qu’on ira vers un scénario à la lybienne, chaos et guerre civile, ou est-ce que les différentes factions réussiront à s’unir vers un gouvernement de transition, des élections », questionne l’ancien ambassadeur.