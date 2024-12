Sonceboz entend s’agrandir davantage à Boncourt

Sonceboz pourrait s’agrandir davantage à Boncourt. L’entreprise du Jura bernois installée depuis un peu plus d'une dizaine d'années dans la commune ajoulote souhaite développer ses activités sur le site de la Queue au loup. L’assemblée communale de Boncourt sera informée du projet lors de sa séance du 12 décembre. Selon le maire de Boncourt Lionel Maître, l’entreprise spécialisée en mécatronique à l’intention dans un premier temps de rajouter deux étages à son bâtiment existant et de transformer une partie du parking en zone logistique. L’entreprise souhaiterait également construire une deuxième usine à Boncourt. Pour satisfaire ses besoins d’espace, elle s’étendrait sur deux hectares et demi de terrain communal, mais aussi sur une parcelle privée d'un peu plus de 6'000 mètres carrés actuellement située en zone agricole. Contactée, l’entreprise Sonceboz n’a pas souhaité répondre à nos questions. Mais avant que le projet puisse aller de l’avant, l’assemblée communale de Boncourt devra se prononcer sur la vente des parcelles communales concernées ainsi que sur la modification de l’aménagement local. Elle le fera en juin, nous a indiqué Lionel Maître. /tna